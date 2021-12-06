مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع المدير التنفيذى للشركه السعوديه يوم الأربعاء القادم الموافق مدير مشاريع بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس هندسه قسم ميكانيكا أو كهرباء فقط . خبرة لا تقل عن 10 سنوات . شرط اساسى خبرة سابقه بالسعوديه . مهندس ميكانيكا بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . حاصل على بكالريوس هندسه ميكانيكا . خبرة لا تقل عن 6 سنوات بالصيانه . شرط اساسى خبرة سابقه بالسعوديه . على الواتس 01010766992