مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 7-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع المدير التنفيذى للشركه السعوديه يوم الثلاثاء القادم الموافق مدير حسابات بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس تجارة – محاسبه . السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن 10 سنوات . محاسب عام بالشروط الاتيه : حاصل على بكالريوس تجارة – محاسبه . خبرة لا تقل عن 7 سنوات بالحسابات . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده