مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 7-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع المدير التنفيذى للشركه السعوديه يوم الثلاثاء القادم الموافق مهندس ميكانيكا بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . حاصل على بكالريوس هندسه ميكانيكا . خبرة لا تقل عن 6 سنوات بالصيانه . مهندس كهرباء بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . حاصل على بكالريوس هندسه كهرباء . خبرة لا تقل عن 6 سنوات بالصيانه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجم