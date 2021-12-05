مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 7-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع المدير التنفيذى للشركه السعوديه يوم الثلاثاء القادم الموافق مدير مشاريع بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس هندسه قسم ميكانيكا أو كهرباء فقط . خبرة لا تقل عن 10 سنوات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى