مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 7-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع المدير التنفيذى للشركه السعوديه يوم الثلاثاء القادم الموافق مدير مشاريع بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس هندسه قسم ميكانيكا أو كهرباء فقط . خبرة لا تقل عن 10 سنوات . مهندس ميكانيكا بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . حاصل على بكالريوس هندسه ميكانيكا . خبرة لا تقل عن 6 سنوات بالصيانه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده ل