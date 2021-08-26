مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبري شركات الدعاية والاعلان في السعودية : (جدة – ابها ) مصمم جرافيك بالشروط الاتية :. خبره في الدعايه والاعلان العمل علي مواقع التواصل الاجتماعي السن لا يزيد عن 35 سنه برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مع لينك البيهانس على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103493
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