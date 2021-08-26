مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبري شركات الدعاية والاعلان في السعودية : (جدة – ابها ) مصمم جرافيك بالشروط الاتية :. خبره في الدعايه والاعلان العمل علي مواقع التواصل الاجتماعي السن لا يزيد عن 35 سنه برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مع لينك البيهانس على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/8/2021
رقم الإعلان: 2103493
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق للبيع او للايجار ببرج العرب

شقق للبيع او للايجار ببرج العرب

(للشراء (مطلوب))

مطلوب شراء شقة ببرج العرب 70م كاملة العدادات بالغاز -ادوار منخفضة -مرخصة -ليس عليها مخالفات او تصالح.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسبين اناث

مطلوب محاسبين اناث

(فرصة عمل)

Job Code202108 للتعيين فورا مطلوب عدد 2 محاسبين – أناث فقط (يفضل محجبات) - حديثي التخرج او خبرة سن.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات

ادخال بيانات

(فرصة عمل)

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

26/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات ( شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم مطاعم وكافيهات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم مطاعم وكافيهات ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مدارس

شركات تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم

أفضل شركة يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

أفضل شركة يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الحضانه – تصنيع ملابس اطفال للحضانه

يونيفورم الحضانه – تصنيع ملابس اطفال للحضانه

(للبيع)

يونيفورم الحضانه – تصنيع ملابس اطفال للحضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: سجاد خاص للمطبخ

سجاد خاص للمطبخ

(للبيع)

سجاد خاص للمطبخ02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي نقدم لكم تشكيلة جديدة و مختلفة م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: carpetsكلاسيك

carpetsكلاسيك

(للبيع)

carpetsكلاسيك02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: carpets في مصر

carpets في مصر

(للبيع)

carpets في مصر02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: محامى قضايا خلع المسحين والمسلمين فى مصر

محامى قضايا خلع المسحين والمسلمين فى مصر

(للبيع)

ما هو الخلع في القانون المصري و ما هي خطواته و ما هي طبيعة الحكم الذي يصدر لكل من المسلمه و المسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

26/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب شريك لشركة قائمة منذ ٩ سنوات

مطلوب شريك لشركة قائمة منذ ٩ سنوات

(مطلوب)

مطلوب شريك لشركة قائمة منذ ٩ سنوات بهدف تفعيل عملية تصنيع وتنفيذ طلبات توريد لمنتجات يتم تصنيع.
العنوان:

القاهرة - مصر

235,343 جنيه

26/8/2021
صورة الاعلان: شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

(للبيع)

شركة royal house serviceللخدمات المنزلية نوفر بالضمانات المربيات والشغالات وعاملات النظافة وجليسات ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

32,514 جنيه

26/8/2021
صورة الاعلان: مصنع ايجار مساحة 4300 متر

مصنع ايجار مساحة 4300 متر

(للإيجار)

_مصنع ايجار مساحة 4300 متر مبنى جمالون 1000 ببرج العرب مطلوب 35 الف للتواصل : 01001910248 01223342.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: النجاره الحديثه ولوازم الديكور

النجاره الحديثه ولوازم الديكور

(للبيع)

النجاره الحديثه ولوازم الديكور وتصميم جميع الموديلات حسب الطلب والموبيليا الحديثه ✔️ ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,500 جنيه

26/8/2021
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