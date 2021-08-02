مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( المدينه المنوره ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . شرط أساسى خبرة بالمواد الغذائيه . شرط أساسى وجود رخصه قياده ( يفضل مهنيه ) . خبرة بجهاز الهاند هيلد . السن لا يزيد عن 30 سنه . توفر الشركه راتب أساسى 2500 ريال ويزيد على حسب الخبرة فى المقابله + السكن والأقامه والتأمين الطبى ونسبه عموله على المبيعات برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس أب فقط 01010766992 سيتم عمل المقابله الشخصيه مع الشركه خلال يومين اجاده للتوظيف