مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( المدينه المنوره ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . شرط أساسى خبرة بالمواد الغذائيه . شرط أساسى وجود رخصه قياده ( يفضل مهنيه ) . خبرة بجهاز الهاند هيلد . السن لا يزيد عن 30 سنه . توفر الشركه راتب أساسى 2500 ريال ويزيد على حسب الخبرة فى المقابله + السكن والأقامه والتأمين الطبى ونسبه عموله على المبيعات برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس أب فقط 01010766992 سيتم عمل المقابله الشخصيه مع الشركه خلال يومين اجاده للتوظيف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 ريال
تاريخ الإعلان: 17/8/2021
رقم الإعلان: 2102752
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