مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المقاولات ومصانع الخرسانه بالسعوديه ( جده ) : سائق خلاطه خرسانه بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . رخصه قياده اولى مصريه رخصه قياده سعوديه نقل ثقيل . خبرة بسيارات الخلاطه . توفر الشركه راتب اساسى + ردود + السكن والاقامه والتأمين الطبى والمواصلات برجاء التواصل واتس 01068885929 مجموعه اجاده للتوظيف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارج
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098183
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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