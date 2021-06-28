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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات المقاولات ومصانع الخرسانه بالسعوديه ( جده ) : سائق خلاطه خرسانه بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . رخصه قياده اولى مصريه رخصه قياده سعوديه نقل ثقيل . خبرة بسيارات الخلاطه . توفر الشركه راتب اساسى + ردود + السكن والاقامه والتأمين الطبى والمواصلات برجاء التواصل واتس 01068885929 مجموعه اجاده للتوظيف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اجاده للتوظيف الخارج
التليفون: 01068885929

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العنوان: 3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/6/2021
رقم الإعلان: 2098182
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

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22/6/2021
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20/6/2021
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19/6/2021
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19/6/2021
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16/4/2021
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16/4/2021
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