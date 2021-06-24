مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : شرط أساسى حاصل على بكالريوس حاسب ألى . شرط أساسى لم يسبق له السفر للسعوديه . شرط أساسى خبرة عمليه بشركات تقنيه وكمبيوتر . خبرة بتطوير المواقع 5 سنوات على الأقل . السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة ببرامج MS SQL – server 2008 Dot net V.P Dot net برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word على الواتس فقط 01068885929 .مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارج
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097898
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5,555 ريال
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