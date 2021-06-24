مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( أبها ) : حداد مسلح بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بقراءة المخططات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس فقط 01068885929 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى