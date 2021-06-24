مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( أبها ) : حداد مسلح بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بقراءة المخططات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس فقط 01068885929 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارج
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097868
200 ريال
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30 ريال
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