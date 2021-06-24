مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( أبها ) : حداد مسلح بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بقراءة المخططات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس فقط 01068885929 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اجاده للتوظيف الخارج
التليفون: 01068885929

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العنوان: 3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097868
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