مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : شرط أساسى حاصل على بكالريوس حاسب ألى . شرط أساسى لم يسبق له السفر للسعوديه . شرط أساسى خبرة عمليه بشركات تقنيه وكمبيوتر . خبرة بتطوير المواقع 5 سنوات على الأقل . السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة ببرامج MS SQL – server 2008 Dot net V.P Dot net برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word على الواتس فقط 01010766992 .مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى