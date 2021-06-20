مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : شرط أساسى حاصل على بكالريوس حاسب ألى . شرط أساسى لم يسبق له السفر للسعوديه . شرط أساسى خبرة عمليه بشركات تقنيه وكمبيوتر . خبرة بتطوير المواقع 5 سنوات على الأقل . السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة ببرامج MS SQL – server 2008 Dot net V.P Dot net برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word على الواتس فقط 01010766992 .مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097840
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : شرط أساسى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : شرط أساسى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : بكالريوس ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: مصمم جرافيك - في الجيزة مصر

مصمم جرافيك

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة آثاث ومفروشات بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مطلوب أخصائى مصمم جرافيك خبرة لاتقل عن 1.
العنوان:

الجيزة - مصر

5,555 ريال

24/5/2021
صورة الاعلان: مدير تقنيه معلومات - في الجيزة مصر

مدير تقنيه معلومات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركه كبري بالقاهره مدير تقنيه معلومات خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى البرمجه والتصميم وحماية ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات الصناعيه بالسعوديه ( المدينه المنورة ) : رسام اوتوكاد خبرة ببرامج ال 3D-2D برج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/4/2021
data-full-width-responsive="true"
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager