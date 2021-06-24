مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب في احدي الاراضي الزاعية بالمملكة العربية السعودية عامل زارعي ( خبرة في اشجار الموالح والخضار ) على الواتس فقط 01068885929 .مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اجاده للتوظيف الخارج
التليفون: 01068885929

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العنوان: 3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097839
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة تمليك بالنزهة الجديدة

شقة تمليك بالنزهة الجديدة

(للبيع)

شقه تمليك 120م الدور السادس اكسترا سوبر لوكس(2غرفه-حمام-ريسيبشن2قطعه)مطلوب 750000ج لدينا ايجار وتملي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: شقة تمليك بالنزهة الجديدة

شقة تمليك بالنزهة الجديدة

(للبيع)

شقه تمليك 120م الدور سابع سوبر لوكس(2غرفه-حمام-ريسيبشن2قطعه)مطلوب 850000ج لدينا ايجار وتمليك (شقق-مك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: شقة تمليك بالنزهة الجديدة

شقة تمليك بالنزهة الجديدة

(للبيع)

شقه تمليك 138م الدورالرابع سوبر لوكس(3غرفه-2حمام-ريسيبشن3قطع)مطلوب 1300000ج لدينا ايجار وتمليك (شقق-.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,300,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: شقة تمليك بالنزهة الجديدة

شقة تمليك بالنزهة الجديدة

(للبيع)

شقه تمليك 170م الدور الاول اكستراسوبر لوكس(3غرفه-2حمام-ريسيبشن3قطع)مطلوب 1500000ج لدينا ايجار وتمليك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: شقه ايجار بالنزهه الجديدة

شقه ايجار بالنزهه الجديدة

(للإيجار)

شقه للايجار170م الدور الاول اكستراسوبر لوكس(3غرفه-2حمام-ريسيبشن3قطع)مطلوب 8000ج لدينا ايجار وتمليك (.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

8,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الزراعه والأعلاف بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس زراعى بالشروط الأتيه : السن لا يزي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/6/2021
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : شرط أساسى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب كهربائي حغرات

مطلوب كهربائي حغرات

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية كهربائى معدات (بوكلين) حفارات هيوندا.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( أبها ) : حداد مسلح بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بالنزهة الجديدة

مكتب للايجار بالنزهة الجديدة

(للإيجار)

مكتب للايجار 90م الدور ارضي سوبر لوكس(1غرفه-حمام-ريسيبشن)مطلوب 4300ج لدينا ايجار وتمليك (شقق-مكاتب-ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,300 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: الوطنية مكتب شغالات وخدم وجليسات مسنين على قدر عالى من الالتزام والجدية

الوطنية مكتب شغالات وخدم وجليسات مسنين على قدر عالى من الالتزام والجدية

(طلب عمل)

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.

4,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس جودة خرسانة جاهزة

مطلوب مهندس جودة خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة من 10 : 15 سنة ف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات توفر للاسروالعائلات الشغالة والمربية وجليسات المسنين

الوطنية للخدمات توفر للاسروالعائلات الشغالة والمربية وجليسات المسنين

(فرصة عمل)

"""نوفر للأسر والعائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال وعاملات النظافة والطباخات و الج.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: عمله مصريه قديمه

عمله مصريه قديمه

(للبيع)

عملة معدنية ضرب القسطنطينية سنة 1255 هـ قطرها 3.6 سم سمكها 2.5 مم عملة عثمانية معدنية ضربت في قسطن.
العنوان:

الفيوم - مصر

5,000 جنيه

24/6/2021
صورة الاعلان: محل متميز في مول تجاري كبير في العاصمه الإدارية مساحته 30متر مربع

محل متميز في مول تجاري كبير في العاصمه الإدارية مساحته 30متر مربع

(للبيع)

محل تجاري 30 متر مميز في اشهر مول تجاري في العاصمه الإدارية الجديدة.مول ايست باريس.و بسعر مغري جدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,150,000 جنيه

24/6/2021
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