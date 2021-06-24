مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب في احدي الاراضي الزاعية بالمملكة العربية السعودية عامل زارعي ( خبرة في اشجار الموالح والخضار ) على الواتس فقط 01068885929 .مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارج
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097839
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