مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الزراعه والأعلاف بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس زراعى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على بكالريوس زراعه . خبرة فى صيانه وتركيب العليقه للأغلاف للمواشى والطيور لا تقل عن 3 سنوات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : hr@ejadahr.com