مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الزراعه والأعلاف بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس زراعى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على بكالريوس زراعه . خبرة فى صيانه وتركيب العليقه للأغلاف للمواشى والطيور لا تقل عن 3 سنوات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : hr@ejadahr.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097838
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30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
اتصل
30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
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