مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمجموعه كافيهات بالسعوديه ( جده ) : مشرف فرع بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بادارة الكفايهات لا تقل عن 5 سنوات وخبرة بجميع انواع المشروبات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com وعلي الواتس فقط (01068885929 )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اجاده للتوظيف الخارج
التليفون: 01068885929

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العنوان: 3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/6/2021
رقم الإعلان: 2097374
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صورة الاعلان: كمبوست الزهرة كمبوست نباتى - في الجيزة مصر

كمبوست الزهرة كمبوست نباتى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

هو عبارة عن كمبوست نباتى ناتج من كمر مخلفات النباتات الطبية والعطرية دون أى إضافات أخرى , يعمل كمبوس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

609 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: كمبوست ميكس – كمبوست نباتى حيوانى - في الجيزة مصر

كمبوست ميكس – كمبوست نباتى حيوانى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

هو عبارة عن كمبوست نباتي حيواني ناتج من كمر و تخمر المخلفات النباتية والحيواينة لمدة ثلاثة أشهر , لذ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

380 جنيه

2/6/2021
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