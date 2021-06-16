مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعه كافيهات بالسعوديه ( جده ) : مشرف فرع بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بادارة الكفايهات لا تقل عن 5 سنوات وخبرة بجميع انواع المشروبات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com وعلي الواتس فقط (01068885929 )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارج
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097372
اتصل
11 ريال
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل