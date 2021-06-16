مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لمجموعه كافيهات بالسعوديه ( جده ) : مشرف فرع بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بادارة الكفايهات لا تقل عن 5 سنوات وخبرة بجميع انواع المشروبات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com وعلي الواتس فقط (01068885929 )