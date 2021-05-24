مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : بكالريوس علوم حاسب ألى . خبرة بتطوير المواقعه 5 : 10 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة ببرامج MS SQL – server 2008 برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word على الواتس فقط 01010766992 .مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096974
5,555 ريال
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