مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الألى والبرمجه ف السعوديه ( جده ) : مطور مواقع بالشروط الأتيه : بكالريوس علوم حاسب ألى . خبرة بتطوير المواقعه 5 : 10 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة ببرامج MS SQL – server 2008 برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word على الواتس فقط 01010766992 .مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى