مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المياه ف السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . رخصه قياده مصريه. اجاده قياده عربيات الديانا ( الجامبو ) . خبرة فى شركات المواد الغذائيه او العصائر والمشروبات او المياه لا تقل عن عامين . برجاء ارسال السيره الذاتيه بذكر المسمى الوظيفى على رقم الواتس فقط 01068885929 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى