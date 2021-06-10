مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المياه ف السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . رخصه قياده مصريه. اجاده قياده عربيات الديانا ( الجامبو ) . خبرة فى شركات المواد الغذائيه او العصائر والمشروبات او المياه لا تقل عن عامين . برجاء ارسال السيره الذاتيه بذكر المسمى الوظيفى على رقم الواتس فقط 01068885929 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096834
30 ريال
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