مطلوب للسفر للسعوديه

سيتم عمل المقابلات الشخصيه مع صاحب المطعم السعودى يوم الأحد الموافق 13-6-2021 فى تمام الساعه الثالثه عصرا بمقر شركه اجاده للتوظيف فى العنوان التالى 3 شارع الموسيقار على اسماعيل – بجوار مستشفى 6 اكتوبر – الدقى الدور 9 – الحضور فورمال ( بدله كامله ) بالسيرة الذاتيه وصور شهادات الخبرة ان وجدت – الكمامه . مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) : مشرف مطعم بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بألاشراف على المطاعم الفاست فود ( ويفضل البرجر ) لا تقل عن سنتين مشرف . 01010766992 واتس