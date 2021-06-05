مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالمملكه العربيه السعوديه. مندوب مبيعات فى مجال المواد الغذائيه أو مياه الشروط. السن لا يزيد عن ٣٥سنه قيادة سياره ديانا وجود رخصه للتواصل والاستفسار وواتساب 01068885929
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096349
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