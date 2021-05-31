مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المياه ف السعوديه ( الرياض ) : سيتم عمل المقابله الشخصيه يوم الأحد الموافق 6 – 6 -2021 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه اجاده للتوظيف على العنوان التالى : 3 شارع الموسيقار على اسماعيل – بجوار مستشفى 6 اكتوبر – الدقى – الدور 9 الحضور بالسيرة الذاتيه والكمامه وصوره الرخصه . مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . رخصه قياده مصريه. اجاده قياده عربيات الديانا ( الجامبو ) . خبرة فى شركات المواد الغذائيه او العصائر والمشروبات او المياه لا تقل عن عامين . . برجاء ارسال ال