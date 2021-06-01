مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الصناعيه بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس مبيعات : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بمبيعات هندسه الباستم الهيدروليكيه . بكالريوس هندسه ميكانيكا. برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com