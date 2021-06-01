مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الصناعيه بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس مبيعات : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بمبيعات هندسه الباستم الهيدروليكيه . بكالريوس هندسه ميكانيكا. برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096078
30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
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