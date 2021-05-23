مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض : *مندوب مبيعات بالشروط الأتيه ( برجاء الالتزام بالشروط ) : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بشركات المواد الغذائيه الكبرى فقط ( امريكانا – جهينه – شيبسى .) خبرة بالسعوديه رخصه قياده اولى مصرى أو رخصه سعودى فقط . اجاده سواقه عربيات الديانا ( الجامبو ) . يفضل مؤهل عالى . توفر الشركه راتب اساسى 3000 ريال أساسى + عمولات على نسبه المبيعات + سكن واقامه وتأمين طبى ومواصلات – مسمى التأشيرة مندوب مبيعات . التواصل واتس 01010766992