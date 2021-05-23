مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض : *مندوب مبيعات بالشروط الأتيه ( برجاء الالتزام بالشروط ) : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بشركات المواد الغذائيه الكبرى فقط ( امريكانا – جهينه – شيبسى .) خبرة بالسعوديه رخصه قياده اولى مصرى أو رخصه سعودى فقط . اجاده سواقه عربيات الديانا ( الجامبو ) . يفضل مؤهل عالى . توفر الشركه راتب اساسى 3000 ريال أساسى + عمولات على نسبه المبيعات + سكن واقامه وتأمين طبى ومواصلات – مسمى التأشيرة مندوب مبيعات . التواصل واتس 01010766992
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094639
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1,000 ريال
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