مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض : *مندوب مبيعات بالشروط الأتيه ( برجاء الالتزام بالشروط ) : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بشركات المواد الغذائيه الكبرى فقط ( امريكانا – جهينه – شيبسى .) خبرة بالسعوديه رخصه قياده اولى مصرى أو رخصه سعودى فقط . اجاده سواقه عربيات الديانا ( الجامبو ) . يفضل مؤهل عالى . توفر الشركه راتب اساسى 3000 ريال أساسى + عمولات على نسبه المبيعات + سكن واقامه وتأمين طبى ومواصلات – مسمى التأشيرة مندوب مبيعات . سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم الأثنين ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/5/2021
رقم الإعلان: 2094638
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض : *مندوب مبيعات بالشروط الأتيه ( برجاء الالتز.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

23/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض : *مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

9/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض : *مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/5/2021
صورة الاعلان: منسق معارض - في الجيزة مصر

منسق معارض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب منسق معارض خبرة خمس سنوات فى المعارض و المؤتمرات المحلية و الدولية و يكون لدية خبرة فى الخليج.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( عسير أمين مخازن بالشروط الأتيه : لايزيد السن عن 35 سنه . .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل من مصر - في الجيزة مصر

مطلوب للعمل من مصر

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات التجاريه بالسعوديه ( العمل من مصر ) : مسوق الكترونى بالشروط الأتيه : لايزيد الس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/4/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات التجاريه بدوله قطر : مسؤل مبيعات داخلى وخارجى : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة ب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر لقطر - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر لقطر

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات التجاريه بدوله قطر : مسؤل مبيعات داخلى وخارجى : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة ب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/4/2021
صورة الاعلان: wanted to work from egypt - في الجيزة مصر

wanted to work from egypt

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

A leading company in retail (fashion) in UAE is seeking to hire new candidates for its new store in .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/4/2021
صورة الاعلان: wanted to work from egypt - في الجيزة مصر

wanted to work from egypt

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

A leading company in retail (fashion) in UAE is seeking to hire new candidates for its new store in .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

21/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية خبرة من 5 : 7 سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 35 سنة يح.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 ريال

20/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه ( الرياض – اابها ) : مسؤل مشتريات بالشروط الأتيه : لا يزيد السن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/4/2021
صورة الاعلان: wanted to work from egypt - في الجيزة مصر

wanted to work from egypt

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

A leading company in retail (fashion) in UAE is seeking to hire new candidates for its new store in .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/4/2021
صورة الاعلان: wanted to work from egypt - في الجيزة مصر

wanted to work from egypt

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

A leading company in retail (fashion) in UAE is seeking to hire new candidates for its new store in .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/4/2021
صورة الاعلان: wanted to work from egypt - في الجيزة مصر

wanted to work from egypt

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

A leading company in retail (fashion) in UAE is seeking to hire new candidates for its new store in .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/4/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager