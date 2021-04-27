مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الحريق والسلامه بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس كهرباء بالشروط الاتيه : بكالريوس هندسه كهرباء . خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى أنظمه الحريق . خبرة سابقه بالسعوديه . اجاده اللغه الانجليزيه . خبرة بالتسويق للمشاريع . برجاء ارسال السيره الذاتيه بذكر المسمى الوظيفى على رقم الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف للخارج
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093702
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11 ريال
11 ريال
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