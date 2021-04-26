مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض : *مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بشركات امريكانا – جهينه – شيبسى خبرة بالسعوديه رخصه قياده عمومى سعودى . مشرف مبيعاات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بشركات امريكانا – جهينه – شيبسى . خبرة بالسعوديه *مدير مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بشركات امريكانا – جهينه – شيبسى . خبرة بالسعوديه برجاء ارسال السيره الذاتيه بذكر المسمى الوظيفى على رقم الواتس فقط 01010766992
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف للخارج
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093610
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1,000 ريال
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