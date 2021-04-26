مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض : *مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بشركات امريكانا – جهينه – شيبسى خبرة بالسعوديه رخصه قياده عمومى سعودى . مشرف مبيعاات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بشركات امريكانا – جهينه – شيبسى . خبرة بالسعوديه *مدير مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بشركات امريكانا – جهينه – شيبسى . خبرة بالسعوديه برجاء ارسال السيره الذاتيه بذكر المسمى الوظيفى على رقم الواتس فقط 01010766992