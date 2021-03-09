مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع المياه بالسعوديه ( الرياض – الخرج ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بشركات المياه . رخصه قياده مهنيه ثانيه . اجاده سيارات الديانا ( الجامبو ) . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه أجاده للتوظيف - الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086573
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1 ريال
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200 ريال
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30 ريال