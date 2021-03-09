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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات المرطبات والعصائر بالسعوديه ( جده – مكه المكرمه ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بالمواد الغذائيه . شرط أساسى رخصه قياده مهنيه أولى . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايجاده للتوظيف الخارجي
التليفون: 01068885927

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العنوان: 3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/3/2021
رقم الإعلان: 2086570
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صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية

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مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية خبرة من 5 : 7 سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 35 سنة يح.
العنوان:

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القسم: 

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18/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد بناء وخرسانة - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد بناء وخرسانة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة ومواد بناء بالرياض خبرة من 5 : 7 سنوات فى نفس المجال السن من 30 : .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طرود بالشروط الأتيه : *لايزيد ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المياه فى السعوديه ( المنطقه الشرقيه ): مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : * السن لا .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة - في الجيزة مصر

مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام بالمملكة العربية السعودية مندوبين مبيعات خبرة فى مج.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

13/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير مشتريات طبى ب ابها - في الجيزة مصر

مطلوب مدير مشتريات طبى ب ابها

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مدير مشتريات طبى لمركز بمدينة ابها أن يكون حاصل على بكالوريوس صيدلة خبرة من 5 : 7 سنوات ترسل س.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

13/2/2021
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