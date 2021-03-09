مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المرطبات والعصائر بالسعوديه ( جده – مكه المكرمه ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بالمواد الغذائيه . شرط أساسى رخصه قياده مهنيه أولى . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086570
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1 ريال
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200 ريال
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30 ريال