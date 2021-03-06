مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الدواجن فى السعوديه ( الدمام ) : طبيب بيطرى بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 40 سنه . خبرة بمجال الدواجن 10 سنوات . خبرة بالبياض فقط . سيتم عمل المقابله الشخصيه يوم الأربعاء القادم الموافق 10 – 3 – 2021 الساعه 12 ظهرا بمقر شركه اجاده على العنوان التالى : 3 شارع الموسيقار على اسماعيل – بجوار مستشفى 6 اكتوبر – الدقى – الدور 9 الحضور بالسيرة الذاتيه وبالكمامه . للتواصل واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى