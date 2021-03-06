مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات الدواجن فى السعوديه ( الدمام ) : طبيب بيطرى بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 40 سنه . خبرة بمجال الدواجن 10 سنوات . خبرة بالبياض فقط . سيتم عمل المقابله الشخصيه يوم الأربعاء القادم الموافق 10 – 3 – 2021 الساعه 12 ظهرا بمقر شركه اجاده على العنوان التالى : 3 شارع الموسيقار على اسماعيل – بجوار مستشفى 6 اكتوبر – الدقى – الدور 9 الحضور بالسيرة الذاتيه وبالكمامه . للتواصل واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/3/2021
رقم الإعلان: 2086449
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن فى السعوديه ( الدمام ) : طبيب بيطرى بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 40 س.
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الجيزة - مصر

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6/3/2021
صورة الاعلان: مطلـوب أخصائيين وأخصائيات باطنـة طب الطوارئ - في الجيزة مصر

مطلـوب أخصائيين وأخصائيات باطنـة طب الطوارئ

(فرصة عمل)

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مطلـوب للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية MA Internal Medicine & Experience.
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4/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين واستشاريات عناية مركزة بالطائف - في الجيزة مصر

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3/3/2021
صورة الاعلان: لعيادة بيطرية العربية السعودية -الرياض:: ::{{●طبيب بيطرى ●}}:: - في الجيزة مصر

لعيادة بيطرية العربية السعودية -الرياض:: ::{{●طبيب بيطرى ●}}::

(فرصة عمل)

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لعيادة بيطرية العربية السعودية -الرياض:: ::{{●طبيب بيطرى ●}}:: - شرط الخبرة 5 سنوات فى .
العنوان:

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11 ريال

24/2/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب فورا أخصائي زراعة وتقويم أسنان للعمل بالرياض والمنطقة الشرقية - في الجيزة مصر

عاجل مطلوب فورا أخصائي زراعة وتقويم أسنان للعمل بالرياض والمنطقة الشرقية

(فرصة عمل)

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عاجل مطلوب بالرياض والمنطقة الشرقية بالسعودية#أخصائي_تقويم_أسنان #أخصائي_زراعة_أسنان (خبرة لا تقل عن.
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الجيزة - مصر

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23/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب فوراً أخصائين جلدية بكبرى المراكز الطبية بمسقط عمان - في الجيزة مصر

مطلوب فوراً أخصائين جلدية بكبرى المراكز الطبية بمسقط عمان

(فرصة عمل)

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مطلوب أخصائين جلدية الشروط شرط اساسى الحصول علي الماجستير(يمكن قبول ماجستير 2020 شرط أن يكون خريج 20.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/2/2021
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للعراق - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للعراق

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالعراق : *طبيب بيطرى دواجن برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل واتس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للعراق - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للعراق

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالعراق : *طبيب بيطرى دواجن . برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/2/2021
صورة الاعلان: Wanted consultant cardiac catheterization in Taif - في الجيزة مصر

Wanted consultant cardiac catheterization in Taif

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

For a hospital in Taif In Kingdom Of Saudi Arabia Consultant Heart Catheter Experience of no less th.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

16/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للعراق - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للعراق

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالعراق : *طبيب بيطرى دواجن برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل واتس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: A dialysis consultant is required in Taif - في الجيزة مصر

A dialysis consultant is required in Taif

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

For a hospital in Taif In Kingdom Of Saudi Arabia Dialysis Consultant Experience of no less than fiv.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

16/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للعراق - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للعراق

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالعراق : *طبيب بيطرى دواجن برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل وات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب #أخصائية_جلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية - في الجيزة مصر

مطلوب #أخصائية_جلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب #أخصائية_جلدية لا يشترط خبرة في التجميل #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية جلدية لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيين /أخصائيات طوارئ " طب الطوارئ &.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

10/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب #أخصائية_جلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية - في الجيزة مصر

مطلوب #أخصائية_جلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب #أخصائية_جلدية لا يشترط خبرة في التجميل #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية جلدية لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/2/2021
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