مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|السعوديه ( ابها – الرياض ) : مندوب مبيعات بالشرط الأتيه : لا يزيد السن عن 30 سنه . خبرة فى المواد الغذائيه سنه على الاقل . رخصه قياده . خبرة بسواقه سيارات الديانا ( الجامبو ) . لم يسبق السفر له للسعوديه . سيتم عمل المقابلات الشخصيه اون لاين غدا برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس لمعرفه كيفيه عمل الانترفيو 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085654
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200 ريال
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30 ريال
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