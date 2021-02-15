مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب عام بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . خبرة بمجال الحسابات لا تقل عن 5 سنوات . يفضل خبرة بشركات المقاولات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل Tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى