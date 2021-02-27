مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الألومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) : فنى وجهات بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . خبرة بوجهات الاستركشر . خبرة بمجال الالومنيوم والالوميتال . برجاء سرعه ارسال البيانات الشخصيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى