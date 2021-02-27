مطلوب للسفر للسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) : شيف حلوانى شرقى وغربى بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . خبرة بعمل جميع الحلويات الشرقيه والغربيه . خبرة بتجهيز الحفلات والمناسبات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايجاده للتوظيف الخارجي
التليفون: 01068885927

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العنوان: 3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/2/2021
رقم الإعلان: 2085250
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