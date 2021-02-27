مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المطاعم فى السعوديه ( مكه المكرمه ) : خباز افرنجى بالشروط الأتيه : خبرة بعمل جميع انواع الخبز الافرنجى والمناقيش وعيش الصاج . السن لا يزيد عن 40 سنه . برجاء سرعه ارسال البيانات الشخصيه وصور الشغل على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085248
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100 ريال
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11 ريال
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200 ريال
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