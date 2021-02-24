مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( ابها – مكه المكرمه – المدينه المنورة – الدمام .) : فنى مصاعد بالشروط الأتيه : لايزيد السن عن 35 سنه . خبرة بالصيانه والتركيبات لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085242
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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