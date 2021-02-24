مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( ابها – مكه المكرمه – المدينه المنورة – الدمام .) : فنى مصاعد بالشروط الأتيه : لايزيد السن عن 35 سنه . خبرة بالصيانه والتركيبات لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى