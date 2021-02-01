مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى اكاديميات الحاسب الالى بالسعوديه ( الرياض ) : مدرب حاسب ألى بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . حاصل على مؤهل حاسب ألى . خبرة فى مجال تدريب الحاسب الالى لا تقل عن سنتين . حاصل على دورات مايكروسوفت – سيسكو . MCSE – CCNA – CCNP برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه على واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084673
2,000 ريال
1 ريال
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150 ريال
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