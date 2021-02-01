مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى اكاديميات الحاسب الالى بالسعوديه ( الرياض ) : مدرب حاسب ألى بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . حاصل على مؤهل حاسب ألى . خبرة فى مجال تدريب الحاسب الالى لا تقل عن سنتين . حاصل على دورات مايكروسوفت – سيسكو . MCSE – CCNA – CCNP برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه على واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف – الدقى