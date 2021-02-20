مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات المياه فى السعوديه ( المنطقه الشرقيه ): مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : * السن لا يزيد عن 30 سنه . * خبرة عامه فى مجال مبيعات المواد الغذائيه لا تقل عن سنتين . * رخصه قياده رخصه أولى - ثانيه - ثالثه - خاصه ولكن بشرط معرفه قياده سيارات الديانا . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه أجاده للتوظيف - الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084543
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200 ريال
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30 ريال
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