مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات التجارة فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 30 نسه . شرط اساسى خبرة فى السعوديه . خبرة فى مجال لعب الأطفال . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084493
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200 ريال
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30 ريال
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