مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طرود بالشروط الأتيه : *لايزيد السن عن 30 سنه . رخصه قياده ويفضل رخصه سعوديه . *خبرة بمجال المبيعات عموما . سيتم عمل المقابلات الشخصيه اونلاين على برنامج زوم فيديو كول برجاء التواصل لمعرفه كيفيه عمل المقابله برجاء سرعه أرسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083989
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30 ريال
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