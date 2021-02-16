مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طرود بالشروط الأتيه : *لايزيد السن عن 30 سنه . رخصه قياده ويفضل رخصه سعوديه . *خبرة بمجال المبيعات عموما . سيتم عمل المقابلات الشخصيه اونلاين على برنامج زوم فيديو كول برجاء التواصل لمعرفه كيفيه عمل المقابله برجاء سرعه أرسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى