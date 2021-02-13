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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات المياه فى السعوديه ( المنطقه الشرقيه ): مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : * السن لا يزيد عن 35 سنه . * خبرة عامه فى مجال مبيعات المواد الغذائيه لا تقل عن سنتين . * رخصه قياده رخصه أولى - ثانيه - ثالثه - خاصه ولكن بشرط معرفه قياده سيارات الديانا . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه أجاده للتوظيف - الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايجاده للتوظيف الخارجي
التليفون: 01068885927

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العنوان: 3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/2/2021
رقم الإعلان: 2083883
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السعر
تاريخ الإعلان
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مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

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مطلوب للعمل بكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام بالمملكة العربية السعودية مندوبين مبيعات خبرة فى مج.
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صورة الاعلان: مطلوب مدير مشتريات طبى ب ابها - في الجيزة مصر

مطلوب مدير مشتريات طبى ب ابها

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مطلوب مدير مشتريات طبى لمركز بمدينة ابها أن يكون حاصل على بكالوريوس صيدلة خبرة من 5 : 7 سنوات ترسل س.
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13/2/2021
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مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

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11/2/2021
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مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طرود بالشروط الأتيه : *لايزيد ال.
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11/2/2021
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مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

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العنوان:

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11/2/2021
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مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)

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مطلوب مندوبين مبيعات للعمل بكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام بالمملكة العربية السعودية خبرة فى ال.
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10/2/2021
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى المطابع بالسعوديه ( خميس مشيط ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه.
العنوان:

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9/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المطابع بالسعوديه ( خميس مشيط ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه.
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8/2/2021
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مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

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لكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام ب المملكة العربية السعودية مندوبين مبيعات خبرة فى مجال الخرسانة.
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7/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

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مطلوب لكبرى شركات التجارة فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 3.
العنوان:

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7/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى شركات الحلويات بالسعوديه ( الأحساء ) : بائع خبرة فى الحلويات بالشروط الاتيه : خبرة لا.
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7/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المطابع بالسعوديه ( خميس مشيط ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة - في الجيزة مصر

مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل بكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام ب المملكة العربية السعودية مندوبين مبيعات خبرة فى مجال ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات التجارة فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 3.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الحلويات بالسعوديه ( الأحساء ) : مسؤل تسويق خبرة فى الحلويات بالشروط الاتيه : خ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

2/2/2021
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