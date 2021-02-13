مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات المياه فى السعوديه ( المنطقه الشرقيه ): مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : * السن لا يزيد عن 35 سنه . * خبرة عامه فى مجال مبيعات المواد الغذائيه لا تقل عن سنتين . * رخصه قياده رخصه أولى - ثانيه - ثالثه - خاصه ولكن بشرط معرفه قياده سيارات الديانا . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه أجاده للتوظيف - الدقى