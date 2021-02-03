مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( ابها ) : محاسب عام بالشروط الاتيه : خبرة بمجال المطاعم لا تقل عن 10 سنوات . السن لا يزيد عن 40 سنه برجاء ارسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى