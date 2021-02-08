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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى المطابع بالسعوديه ( خميس مشيط ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بمجال الورق لا تقل عن سنتين . رخصه قياده برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايجاده للتوظيف الخارجي
التليفون: 01068885927

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/2/2021
رقم الإعلان: 2083235
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مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المطابع بالسعوديه ( خميس مشيط ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه.
العنوان:

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8/2/2021
صورة الاعلان: مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة - في الجيزة مصر

مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام ب المملكة العربية السعودية مندوبين مبيعات خبرة فى مجال الخرسانة.
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7/2/2021
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مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات التجارة فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 3.
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7/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الحلويات بالسعوديه ( الأحساء ) : بائع خبرة فى الحلويات بالشروط الاتيه : خبرة لا.
العنوان:

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اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المطابع بالسعوديه ( خميس مشيط ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة - في الجيزة مصر

مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل بكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام ب المملكة العربية السعودية مندوبين مبيعات خبرة فى مجال ال.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

6/2/2021
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات التجارة فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 3.
العنوان:

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القسم: 

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4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى شركات الحلويات بالسعوديه ( الأحساء ) : مسؤل تسويق خبرة فى الحلويات بالشروط الاتيه : خ.
العنوان:

الجيزة - مصر
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2/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طرود بالشروط الأتيه : *لايزيد ال.
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2/2/2021
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مطلوب لكبرى شركات التخليص الجمركى فى قطر : مندوب جمارك بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . م.
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اتصل

2/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات العطور والعود فى السعوديه ( الرياض ) : *عامل تجهيز وتغليف بالشروط الأتيه : السن .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

2/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك والخرسانه بالسعوديه ( الدمام ) : بائع قطع غيار سيارات بالشروط الأتيه : .
العنوان:

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القسم: 

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1/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طرود بالشروط الأتيه : *لايزيد ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات العطور والعود فى السعوديه ( الرياض ) : *عامل تجهيز وتغليف بالشروط الأتيه : السن ل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك والخرسانه بالسعوديه ( الدمام ) : بائع قطع غيار سيارات بالشروط الأتيه : .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

30/1/2021
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