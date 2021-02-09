مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الصيانه وقطع الغيار بالسعوديه ( جده ) : مهندس ميكانيكا بالشروط الأتيه : خبرة بصيانه وقطع غيار السيارات لا تقل عن سينتين . على درايا وخبرة بالكهرباء فحص شاحنات بالكمبيوتر . لا يزيد السن عن 35 سنه . برجاء ارسال السيره الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمسى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيفه للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083221
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