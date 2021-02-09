مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الصيانه وقطع الغيار بالسعوديه ( جده ) : مهندس ميكانيكا بالشروط الأتيه : خبرة بصيانه وقطع غيار السيارات لا تقل عن سينتين . على درايا وخبرة بالكهرباء فحص شاحنات بالكمبيوتر . لا يزيد السن عن 35 سنه . برجاء ارسال السيره الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمسى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيفه للخارج – الدقى