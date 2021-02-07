مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات التجاريه والمقاولات فى السعوديه ( الدمام ) : فنى تبريد وتكييف خبرة لا تقل عن سنتين . برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى