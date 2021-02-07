مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى المطابع بالسعوديه ( خميس مشيط ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بمجال الورق لا تقل عن سنتين . رخصه قياده برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج