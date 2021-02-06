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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) : *فنى الومنيوم بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنتين . برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اجاده للتوظيف الخارجي
التليفون: 01068885927

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العنوان: 3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/2/2021
رقم الإعلان: 2082800
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4/2/2021
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1/2/2021
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31/1/2021
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صورة الاعلان: مطلوب فورا ميكانيكي ديزل وهيدروليك للعمل بشركه مقاولات بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا ميكانيكي ديزل وهيدروليك للعمل بشركه مقاولات بالسعوديه

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21/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

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مطلوب لكبرى شركات الاستانلس بالسعوديه في مدينه جده فنيين تصنيع استانلس خبره في تصنيع ( ثلاجات التبري.
العنوان:

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18/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين مصاعد كهرباء - و مكانيكا - في الجيزة مصر

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(فرصة عمل)

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★ #عاجل مطلوب فنيين مصاعد (كهرباء - ميكانيكيا) للسعودية ★ #للتعاقد_الفوري فنيين مصاعد (ك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع عصائر الفواكهه فى السعوديه ( الدمام ) : فنى تشغيل ماكينه تترا باك ( العبوات الكرت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع عصائر الفواكهه فى السعوديه ( الدمام ) : فنى ماكينه تتر اباك ( العبوات الكرتونيه ).
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع عصائر الفواكهه فى السعوديه ( الدمام ) : فنى ماكينه تتر اباك ( العبوات الكرتونيه ).
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مشرف عام لشركة مقاولات بالإحساء - السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مشرف عام لشركة مقاولات بالإحساء - السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا لشركة مقاولات – بالإحساء - السعودية: #مشرف_عام ( معماري) *** الشروط : -خبرة ممتازة في أعم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة كهربائية للعمل بالعراق بشركة صناعات دهانات - في الجيزة مصر

مطلوب فنيين صيانة كهربائية للعمل بالعراق بشركة صناعات دهانات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

عاجل مطلوب فنين صيانة كهربائية بكبرى شركات صناعات الدهانات بكل أنواعها ( ديكور – أخشاب – بناء – دهان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة ميكانيكية للعمل بالعراق بشركة صناعات الدهانات - في الجيزة مصر

مطلوب فنيين صيانة ميكانيكية للعمل بالعراق بشركة صناعات الدهانات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

عاجل مطلوب فنين صيانة ميكانيكية بكبرى شركات صناعات الدهانات بكل أنواعها ( ديكور – أخشاب – بناء – دها.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2020
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