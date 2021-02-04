مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الترفيه فى السعوديه ( الطائف ) : فنى صيانه زتشغيل وتركيب خطوط البولينج . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082793
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