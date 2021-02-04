مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى شركات الترفيه فى السعوديه ( الطائف ) : فنى صيانه زتشغيل وتركيب خطوط البولينج . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان ا لايميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج