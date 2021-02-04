مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى المطاعم فى السعوديه ( المدينه المنورة ) : شيف حلوانى غربى بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 30 سنه . خبرة بالحلويات الغربيه بجميع انواعها . شيف عمومى سخن وبارد بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 40 سنه . خبرة بجميع الاصناف العربيه والانترناشيونال . برجاء ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه مع صور الشغل او فيديوهات على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى