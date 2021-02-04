مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه : معلم فطائر مشلتت . معلم باريستا برجاء ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه مع صور الشغل او فيديوهات على رقم الواتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اجاده للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01068885927
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|العنوان:
|3شارع الموسيقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082703
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200 ريال
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100 ريال
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