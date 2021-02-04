مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) : *فنى الومنيوم بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنتين . برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى